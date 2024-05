Maltempo Modena, esondazioni e piene: criticità a Vignola, Savignano sul Panaro e Marano

MeteoWeb

A seguito delle piogge cadute nelle ultime ore in particolare in Emilia-Romagna, sulla zona pedecollinare di Vignola, Savignano sul Panaro e Marano (circa 140 mm rilevati nei pluviometri consorziali) si sono riscontrate criticità in alcuni tratti definiti dei canali consorziali in particolare il canale San Pietro: è quanto rende noto il Consorzio della Bonifica Burana. Situazione altrettanto preoccupante sulla riva verso il bolognese del Panaro dove a Savignano sono caduti circa 200 mm di pioggia ed il canal Torbido è tracimato in zona Magazzino ed in località Molino. Lo scolmatore principale di Savignano – il Sonara – ha scaricato e continua a scaricare nel fiume Panaro una quantità di acqua molto consistente.

I canali in previsione delle condizioni meteorologiche erano già stati portati in assetto di scolo ed hanno consentito di far defluire le acque in piena funzionalità idraulica. Le problematiche di esondazione e ristagno d’acqua si sono rilevate soprattutto in tratti posti a valle delle aree più urbanizzate.

Nei territori di pianura sono caduti meno mm di pioggia (60 – 80 mm) ma le condizioni dei terreni già intrisi d’acqua hanno comportato il recapito della stessa nei canali consorziali portando all’attivazione degli impianti Pilastresi e Bondeno Palata. La chiavica Foscaglia a Finale Emilia e l’impianto idrovoro Santa Bianca a Bondeno sono in regime di scarico a gravità. Attualmente il fiume Po è a 10,64 mslm. a Stellata di Bondeno e 15,26 mslm. a Quingentole (MN) in leggero calo ed il Panaro è a circa 11,00 mslm. stabile nel tratto terminale di Bondeno

Durante tutto il pomeriggio di ieri e la notte trascorsa tecnici del Consorzio hanno compiuto manovre e sopralluoghi per alleggerire i carichi d’acqua nelle zone più a rischio e coadiuvato Protezione Civile e VV.FF.

In previsione delle condizioni meteo attese il personale del Consorzio sarà costantemente presente per sorvegliare il territorio e monitorare l’evolversi della situazione.

