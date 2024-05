Maltempo, Musumeci: “Governo pronto a fare la sua parte in Veneto e Lombardia”

MeteoWeb

“Non è ancora stata formalizzata la richiesta dello stato di emergenza, il Governo è pronto a fare la sua parte nel Veneto e in Lombardia, nei territori colpiti dalla calamità. Ma smettiamola col dire che è un evento eccezionale, cominciamo ad aprire gli occhi e a dire che se ieri sembrava un evento eccezionale, oggi diventa un evento ordinario”. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a proposito della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Veneto e Lombardia, a margine del Forum “Verso Sud” organizzato da The European House Ambrosetti a Sorrento. “Mentre prima ci chiedevamo se capiterà dalle nostre parti oggi dobbiamo chiederci quando capiterà”, ha concluso Musumeci.

