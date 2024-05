Maltempo, forte perturbazione al Centro/Nord: nubifragi tra Veneto, Trentino, Emilia e Marche | LIVE

MeteoWeb

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando in particolare il Centro/Nord: una perturbazione sta determinando precipitazioni intense e abbondanti, anche sotto forma di nubifragi e con conseguenti probabili situazioni di criticità. Dalla mezzanotte si segnalano accumuli importanti, tra cui 89 mm a Valli del Pasubio (VI) e Schio (VI), 86 mm a Recoaro Terme (VI), 82 mm ad Arsiero (VI), 78 mm a Selva di Progno (VR), 77 mm a Vallarsa (TN), 61 mm a Lavarone (TN), 59 mm a Lusiana (VI), 55 mm a Chiampo (VI), 53 mm a Ospedaletto (TN), 51 mm a Pontenure (PC), 48 mm a Senigallia (AN), 40 mm a Salsomaggiore Terme (PR).

Maltempo Lombardia: a Milano livelli Seveso e Lambro alti ma non preoccupanti

Dopo le piogge delle scorse ore, a Milano i livelli del Lambro e Seveso sono “alti ma non preoccupanti“: lo rendono noto i vigili del fuoco. La situazione metereologica è “comunque in miglioramento“. A livello operativo questa notte non vi sono stati interventi rilevanti legati al maltempo, principalmente danni d’acqua e rimozione di alberi che hanno invaso la carreggiata risolti in poco tempo. Alle 06:45 risultano 57 interventi totali e 15 interventi legati al maltempo.

“Alle 06:30 non risultano particolari criticità“, ha riportato l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli. “Nella notte costanti piogge in città e a Nord ma di bassa e media intensità. Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo. Vasca per ora non utilizzata. Lambro costante a 2.15 circa a Milano via Feltre (Parco Lambro), quindi elevato ma non a livello esondazione“.

Al quartiere Pontelambro, prosegue l’assessore, “monitoraggio costante costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe. Sottopassi aperti. Alberi: in corso un intervento in corso in piazza Perucchetti per rami su rete ATM, ma nessun altro problema per ora. Scuole aperte. Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti. Monitoraggio radar in corso per verificare l’eventuale intensificazione dei fenomeni. Un grazie a tutti coloro che al COC di Protezione civile, nelle diverse centrali di MM idrico, della vasca del Seveso, della Polizia Locale, di ATM e di AMSA e in strada nelle diverse località hanno lavorato tutta la notte. MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici ore 06:30 DEL 21/05/2024

SEVESO: Cesano Maderno 1,06 – Palazzolo 0,20 – Ornato 0,74 – Valfurva 0,88

LAMBRO: Peregallo 1,31 – Feltre 2,13“.

