Maltempo, piogge e temporali in Arabia Saudita: allagamenti | VIDEO

Temporali stanno colpendo diverse zone dell’Arabia Saudita, provocando disagi. Nella regione di Medina, nel settore orientale del Paese, le piogge sono intense sul governatorato di Al Ais, causando allagamenti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il temporale ha anche provocato forti venti che hanno compromesso la visibilità.

Nel suo bollettino meteorologico di oggi, il Centro nazionale di meteorologia segnala l’opportunità per temporali da moderati a forti che porteranno a piogge torrenziali accompagnate da venti attivi e rovesci di grandine in alcune parti delle regioni di Najran, Jazan, Asir, Al-Baha e Mecca Al-Mukarramah. Sono attivi anche i venti superficiali, che sollevano polvere in alcune parti delle regioni di confine settentrionali, Al-Jawf e Tabuk.

