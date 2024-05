Maltempo, pioggia scaccia-siccità in tutta la Sicilia: accumuli vicini ai 100mm in tutta l’isola | DATI

MeteoWeb

Piogge torrenziali in Sicilia da ieri, come ampiamente previsto nei bollettini meteo dei giorni scorsi. Una vera e propria manna dal cielo contro la siccità che sta affliggendo l’isola: sono straordinari gli accumuli pluviometrici che testimoniano l’entità di questa perturbazione. Non solo sta piovendo tanto, ma sta piovendo anche in modo molto esteso, in tutta l’isola, andando a rimpinguare le falde acquifere e i bacini idrici di tutto il territorio siciliano. Le piogge, inoltre, pur intense e a tratti sotto forma di nubifragio, non sono esagerate: non ci sono regimi alluvionali, quindi il terreno le può assorbire con serenità.

Tra i dati pluviometrici principali, da segnalare 93mm di pioggia caduti a La Margana, 86mm a Santo Stefano Quisquina, 84mm a Carlentini, 76mm a Cinisi, 75mm a Serracanale, 72mm a Roccella alla Foce, 69mm a Casale di Riena, 66mm a Priolo, 65mm a Partanna, Gratteri e Case Spinasanta, 63mm a Caccamo, 61mm a Gibilmanna, 58mm a Prizzi, Montemaggiore Belsito, Vicari, Collesano, Motta D’affermo e Reitano, 56mm a Montallegro, 54mm a Casteltermini, 53mm a Santo Stefano di Camastra, Alcamo, Partinico e Villasmundo, 51mm a Isnello, 50mm a Piedimonte Etneo e Altavila Milicia, 48mm a Caronia, 47mm a Palermo, 46mm a Cannizzara e San Filippo del Mela, 45mm a Noto e Gualtieri Sicaminò, 44mm a Sant’Agata di Militello, 43mm a Rometta, 42mm a Bagheria, 41mm a Scopello, 39mm a Campo Boario, 37mm a Rocca di Caprileone, 36mm a Barcellona Pozzo di Gotto, Pachino, 34mm a Castiglione di Sicilia, 33mm a Capo d’Orlando, 32mm a San Vito Lo Capo, Melilli, Nunziata di Mascali e Custonaci, 31mm a Modica e Sciacca, 30mm a Scordia, 28mm a Catania.

Eloquente la mappa con le precipitazioni da ieri, che mostra proprio l’eccezionalità di questa perturbazione non solo per l’abbondanza della pioggia ma anche per la sua estensione alla totalità dell’isola:

Fa anche molto freddo in tutta l’isola, con temperature di quasi 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo: sulle coste abbiamo valori di +14/+15°C in pieno giorno, come se fossimo a gennaio o febbraio.

Nelle prossime ore continuerà a piovere ancora. Oggi avremo piogge sparse nel pomeriggio-sera, soprattutto nel messinese. Domani, venerdì 10, e dopodomani, sabato 11 maggio, si verificheranno invece forti temporali pomeridiani che colpiranno le zone interne della Sicilia centro-orientale, tra Catania, Enna, Caltanissetta e Ragusa, dove avremo nubifragi e grandinate.

Così la siccità diventerà presto un lontano ricordo, anche in Sicilia, esattamente come accadeva un anno fa al Nord con le piogge primaverili che inauguravano un lungo trend piovoso che avrebbe portato in poco tempo tutti i bacini idrici ai massimi storici dopo 18 mesi di siccità nell’Italia settentrionale.

