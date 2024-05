Maltempo Puglia, violenti temporali in Salento: Nardò sommersa dalla grandine, località allagate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale con pioggia battente e grandine si è abbattuto in molti comuni del Salento nella tarda mattinata di oggi mentre anche nel pomeriggio continuano i temporali in Puglia. Le zone più colpite sono quelle di Gallipoli, Casarano, Lizzanello e Melendugno, dove si registrano allagamenti di scantinati e strade. In particolare, a Nardò la grandinata è stata così intensa da lasciare un grande accumulo sulle strade. A Melendugno, la pioggia intensa ha fatto saltare un tombino nei pressi delle scuole elementari, creando una fontana d’acqua per strada. Colpite anche le marine vicine dove si è abbattuta una violenta grandinata. Numerose le richieste d’intervento a cui stanno facendo fronte i Vigili del Fuoco. Si registrano anche disagi alla circolazione stradale.

Incredibile grandinata si abbatte su Nardò

Fiumi di acqua e grandine per le strade di Nardò

Maltempo Puglia, allagamenti a Lizzanello

Strade come fiumi in piena a Parabita

Coldiretti: “la grandinata in Salento ha distrutto le colture orticole”

La grandinata che ha colpito la provincia di Lecce ha distrutto le coltivazioni in pieno campo, dalle zucchine alle angurie, dai pomodori alle carote, dalle cipolle alle patate fino alle melanzane e ai peperoni. È un vero e proprio bollettino di guerra – secondo Coldiretti Puglia – il bilancio della violenta grandinata che si è abbattuta a Nardò e Copertino, con tutte le colture orticole andate perse.

