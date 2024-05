Maltempo, scende il livello del Lambro: Monza torna alla normalità

MeteoWeb

La città di Monza può tornare alla normalità dopo il forte maltempo di ieri che ha portato all’esondazione del Lambro. “Nonostante le piogge di questo pomeriggio, il livello idrometrico del Lambro si è posizionato ormai al di sotto del livello di guardia e la città di Monza torna alla sua normalità”, fa sapere il Comune in una nota. Domani riapriranno le scuole che oggi sono rimaste chiuse, il Nei e il Parco di Monza con i Giardini Reali.

A partire dalle ore 10.30 di oggi – evidenzia il Comune – sono state rimosse le barriere anti-inondazione allestite ieri pomeriggio e le strade sono tornate libere: restano interdette al traffico solo la via S. Gerardo dei Tintori, dove sono ancora posizionati i sacchi di sabbia, e il sottopasso di via Lario. Dalle ore 13 sono tornati transitabili i ponti sul fiume in città e dalle 17 è tornata percorribile in entrambe le direzioni anche via Boccaccio.

Il sindaco Paolo Pilotto, dopo l’ultimo aggiornamento con il Centro operativo comunale, “ringrazia di cuore i tecnici comunali, la Polizia locale, la Protezione Civile, le forze dell’ordine e tutti i volontari che, durante le ore dell’emergenza, hanno contribuito con dedizione ad approntare gli interventi necessari e hanno collaborato successivamente alle operazioni di ripristino”.

