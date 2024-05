Maltempo, iniziano i temporali al Nord: spettacolare supercella nel Vercellese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si stanno formando i primi temporali pomeridiani al Nord, inizio del violento peggioramento che interesserà le regioni settentrionali per tutta la giornata di domani. Temporali sparsi sono in formazione sul Piemonte, localmente con fenomeni intensi come nubifragi o grandine. Una spettacolare supercella si è formata nella zona di Trino, nel Vercellese, e si sta ora spostando verso la provincia di Alessandria: attenzione ai fenomeni in zona.

Altri temporali sparsi stanno colpendo alcune zone di Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Spettacolare supercella a Trino, nel Vercellese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.