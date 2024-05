Maltempo, temporali tra Sicilia e Calabria: nubifragi nel messinese | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sta flagellando il Nord Italia in queste ore, e in serata – improvvisamente e in barba a tutte le previsioni – un nucleo temporalesco nato nel basso Tirreno ha colpito anche l’estremo Sud, tra Sicilia e Calabria, interessando messinese, catanese e reggino. I temporali generati dal mar Tirreno hanno colpito in modo molto intenso il messinese tirrenico, spostandosi poi nella zona più settentrionale della provincia di Catania, con veloci nubifragi. In pochi minuti sono caduti 9mm di pioggia a Sant’Agata di Militello, 6mm a Militello Rosmarino, San Marco d’Alunzio, Mirto e Castell’Umberto, 5mm a Giarre, Castiglione di Sicilia e Piedimonte Etneo.

Dopo le 20:40 il temporale s’è spostato anche in Calabria, nella punta dello Stivale, come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo girato dalla zona sud di Reggio Calabria (Porto Bolaro) verso la Sicilia. A Reggio le piogge sono state più deboli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.