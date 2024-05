Maltempo USA, il numero dei tornado del 2024 è da record: più di 100 oltre la media storica

MeteoWeb

La primavera rappresenta il picco della stagione di forte maltempo negli Stati Uniti, ma il 2024 è stato incredibilmente attivo, in particolare nelle ultime settimane, portando il conteggio annuale dei tornado ad un numero record. Secondo lo Storm Prediction Center, fino alla mattina di giovedì 9 maggio, ci sono state 670 segnalazioni preliminari di tornado negli USA, ben al di sopra della media storica di 559 fino all’8 maggio. Finora ci sono state 129 segnalazioni preliminari nel mese di maggio, dopo i 378 tornado di aprile.

Gli unici anni in cui si sono verificati più tornado fino all’8 maggio sono stati il 2007, 2008, 2011 e 2017.

La cosiddetta Tornado Alley è tornata in vita, un cambiamento importante rispetto agli ultimi anni, quando i tornado favorivano gli stati della Costa del Golfo e la Valle del Tennessee. La maggior parte dei tornado nel 2024 si sono abbattuti su Iowa, Nebraska, Kansas, Oklahoma e Texas. Anche l’Ohio ha registrato un aumento di tornado, con 54 segnalazioni finora.

Il conteggio annuale dei tornado è stato vicino o leggermente al di sotto della media storica fino a metà aprile, ma poi un cambiamento nel pattern meteorologico ha aperto la porta allo sviluppo più frequente di temporali in grado di produrre tornado negli USA centrali.

Terza vittima dell’ultima ondata di maltempo

Intanto, nelle scorse ore, è stata segnalata un’altra vittima a causa del maltempo che ha colpito gli Stati Uniti nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, portando il numero delle vittime a 3 e il totale di questa settimana ad almeno 4. Secondo la N.C. Highway Patrol, una donna della contea di York è rimasta uccisa quando una tempesta ha fatto cadere un albero sulla sua auto mercoledì pomeriggio vicino a Belmont, nella North Carolina, quasi 50km a ovest di Charlotte. La donna è morta sul posto e un passeggero è stato portato in ospedale con ferite non mortali.

Per quanto riguarda le altre vittime, un uomo di 22 anni del Tennessee era in macchina quando è stato colpito a morte da un albero caduto durante un temporale. Sempre nel Tennessee, una donna è stata uccisa e 12 persone sono rimaste ferite quando un tornado ha devastato la contea di Maury vicino a Spring Hill, circa 55km a sud di Nashville mercoledì sera. All’inizio di questa settimana, una persona è stata uccisa quando un tornado ha devastato Barnsdall, in Oklahoma.

Non solo tornado: anche grandine grossa nei temporali

I forti temporali non hanno prodotto solo tornado negli USA. Grandine fino a 11cm di diametro (delle dimensioni di un pompelmo) è caduta nel Missouri, mentre grandine di 7,5cm di diametro – più grande di una palla da baseball – è caduta nel Tennessee e nella North Carolina occidentale.

