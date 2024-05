Maltempo Veneto: fiumi osservati speciali, preoccupazione per possibili frane

MeteoWeb

L’allerta maltempo in Veneto rimane alta. La scorsa notte, un argine si è rotto a Sandrigo (Vicenza) ed è stato riparato alle 4 del mattino. La Protezione Civile regionale teme frane nei territori montani e collinari, poiché il terreno, saturo di acqua, non riesce ad assorbirne altra. Le precipitazioni sono ora sporadiche, ma lo stato di attenzione rimane fino alle 16 per la maggior parte dei fiumi del Veneto. Nel Vicentino, a valle del bacino di Montebello, sta transitando l’onda di piena e sono previsti ulteriori aumenti dei livelli lungo i tratti di pianura del Bacchiglione, dopo Vicenza, e sul Brenta, da Limena a Stra. A Bassano del Grappa la situazione sta migliorando con i livelli in diminuzione, mentre aumentano i livelli sul tratto veneto del fiume Livenza e nella bassa pianura dell’Adige.

Le ultime squadre dei vigili del fuoco stanno rientrando dopo essere state impiegate dall’ultimo pomeriggio a Rustega di Camposampiero (Padova) sull’argine del Muson dei Sassi, a causa di una perdita d’acqua nel punto di rottura avvenuto la settimana scorsa. Fin da ieri, i vigili del fuoco hanno lavorato per pompare l’acqua fuori dal canale artificiale e reindirizzarla nel vecchio corso, con il supporto dei soccorritori fluviali, dei mezzi anfibi di Treviso e Venezia e delle idrovore ad alto pompaggio di Padova, Vicenza e Verona, per abbassare il livello idrometrico del torrente. Dopo un sopralluogo tecnico, a cui ha partecipato anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, Giuseppe Lomoro, è stato deciso di richiamare le squadre, poiché l’emergenza è rientrata.

