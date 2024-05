Medio Oriente: costruzione del molo galleggiante sospesa causa maltempo

MeteoWeb

L’esercito americano ha sospeso la costruzione del molo galleggiante, fondamentale per il corridoio umanitario, al largo della costa di Gaza a causa dei “forti venti e delle mareggiate”. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), spiegando che la pausa è “temporanea” ed è stata necessaria perché il maltempo “ha causato condizioni non sicure per i soldati che lavoravano sulla superficie del molo parzialmente costruito”.

La costruzione del molo è iniziata la settimana scorsa, precisa la CNN, aggiungendo che ora è stata spostata nel porto di Ashdod, uno dei tre principali porti israeliani a nord di Gaza. “Il molo parzialmente costruito e le navi militari coinvolte nella sua costruzione sono stati spostati nel porto di Ashdod, dove l’assemblaggio continuerà e sarà completato prima della collocazione del molo nella posizione prevista quando lo stato del mare si calmerà”, si legge nella nota del Centcom.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.