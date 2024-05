Meloni: “al G7 un piano d’azione sull’uso dell’IA nel lavoro”

MeteoWeb

“Stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali, ma anche in quelli più innovativi che interessano il lavoro intellettuale. L’intelligenza artificiale sarà una risorsa se il suo sviluppo migliorerà la qualità del lavoro, se lo renderà più efficiente, sempre più a misura di persona“. Lo ha detto il Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al Festival del Lavoro.

Lavoro e intelligenza artificiale “sono temi che stanno a cuore a questo governo e che questo governo porterà anche in ambito G7 in quest’anno di presidenza italiana. Stiamo lavorando per lanciare nell’ambito della nostra presidenza un piano d’azione sull’uso dell’intelligenza artificiale, particolarmente nel mondo del lavoro”, ha detto ancora Meloni. “È una sfida che io considero particolarmente impegnativa, ne siamo ovviamente consapevoli però sono anche convinta che il sistema Italia in tutte le sue articolazioni abbia il coraggio, la visione, la capacità che servono per occuparsi anche dei temi più difficili e individuare le soluzioni più innovative“, ha concluso il Premier.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.