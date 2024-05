Meteo Giro d’Italia, è arrivata la pioggia: maltempo in intensificazione oggi e domani su 3ª e 4ª tappa

MeteoWeb

E’ arrivato il previsto maltempo sul Giro d’Italia già dominato dallo sloveno Tadej Pogačar: ieri nel tratto finale della seconda tappa, intorno Biella e prima della salita sul Santuario di Oropa, i corridori hanno saggiato la prima pioggia. Oggi la terza tappa è iniziata da poco con cielo cupo e piovaschi a Novara. Il maltempo si intensificherà nel corso della tappa, quando il gruppo si muoverà verso Fossano, nel cuneese. Nel pomeriggio, infatti, si potranno formare piogge più intense e temporali nel cuore del Piemonte, colpendo in pieno la corsa rosa.

Ma domani, martedì 7 maggio, il tempo sarà davvero funesto sulla quarta tappa del Giro, da Acqui Terme ad Andora, tra Piemonte e Liguria. Sarà una tappa impegnativa proprio a causa delle condizioni meteorologiche: i ciclisti dovranno pedalare per 190 chilometri, con la salita sul Colle del Melogno a 1.028 metri di altitudine a metà percorso, una discesa in picchiata su Savona e poi tutta la costa finale su un percorso spettacolare ma tortuoso, seppur pianeggiante. Il maltempo renderà davvero complicata questa tappa apparentemente facile. La partenza è prevista per le 12:35, l’arrivo potrebbe slittare dopo le 17:30 proprio a causa del meteo avverso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.