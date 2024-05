Previsioni Meteo Lombardia: breve tregua, lunedì nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Oggi, sabato, il graduale allontanamento verso est di un’onda depressionaria in quota, determina ancora in parte instabilità, con precipitazioni sparse possibili fino a sera. Domani, domenica, temporanea rimonta della pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale, con aumento della temperature massime, che si riporteranno in media con il periodo. Tra lunedì e martedì nuova fase perturbata, con alta probabilità di precipitazioni sulla regione. A seguire condizioni più stabili per la giornata di mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta fino al primo mattino cielo in prevalenza velato. Quindi sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti nel pomeriggio a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: deboli occasionali a ridosso dei rilievi, altrove assenti. Limite neve oltre 2500 metri circa.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 10 e 14°C, massime tra 23 e 26°C.

Zero termico: intorno a 3100 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, a tratti occidentali; in montagna deboli settentrionali.

