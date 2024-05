Previsioni Meteo Lombardia: nuovo passaggio perturbato nel weekend

MeteoWeb

“Con la mattina odierna si compie il transito della parte più attiva della perturbazione, ma permangono condizioni di variabilità dovute dapprima alla formazione di un minimo chiuso sul Tirreno, tra sabato e domenica, e successivamente, tra lunedì e martedì, ad un flusso nordoccidentale progressivamente più secco, ma a prevalente curvatura ciclonica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Venerdì dal pomeriggio instabilità residua prevalentemente sui settori centro-orientali; venti in pianura e nelle valli da moderati a temporaneamente forti, settentrionali od occidentali. Sabato soleggiato, ma con locali rovesci o temporali nelle ore pomeridiane su Prealpi ed Appennino; ventilazione in pianura debole. Domenica pomeriggio nuovo passaggio perturbato, con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale; maggiore interessamento delle zone di pianura ed appenniniche. Lunedì rovesci o temporali pomeridiani per lo più circoscritti ai rilievi. La tendenza risulta poco predicibile, con un passaggio perturbato possibile mercoledì. Temperature che lentamente risalgono verso i valori tipici del periodo“.

Oggi variabilità con temporanee e irregolari schiarite sui settori occidentali e meridionali, più ampie verso sera.

Precipitazioni: nel pomeriggio nuova formazione di temporali sparsi sulle Prealpi, in spostamento verso la pianura, in particolare i settori centro-orientali, ed in esaurimento in serata; non sono da escludere rovesci tra pomeriggio e sera anche su le restanti aree di pianura, ma con una probabilità inferiore di accadimento Neve oltre 1800-2200 metri.

Temperature: massime in calo: lieve o moderato sulla bassa pianura e ad ovest, moderato o forte sull’alta pianura centro-orientale. In pianura valori massimi tra 18 e 20 °C ad est, tra 20 e 23 °C ad ovest.

Zero termico: a metà giornata compreso tra 2100 e 2600 metri.

Venti: moderati, o localmente a tratti forti, da nordovest o da ovest in pianura, da ovest-sudovest sull’Appennino e da nord-nordovest su Alpi e Prealpi in quota.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte residui addensamenti sui settori orientali, in rapido dissolvimento; poi sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, localmente moderato su Prealpi ed Appennino ed a tratti anche sulle zone di pianura.

Precipitazioni: nella notte residui piovaschi sui rilievi orientali. Nel pomeriggio rovesci o temporali su Prealpi, Appennino e bassa pianura centro-orientale, altrove fenomeni meno probabili, ma non escludibili.

Temperature: minime in lieve calo, massime in moderato aumento. In pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 23 e 27 °C.

Zero termico: in risalita fino a 2700-2800 metri.

Venti: fino al primo mattino moderati, prevalentemente da quadranti settentrionali, poi variabili: in quota meridionali od occidentali, in pianura in prevalenza occidentali, a regime di brezza nelle valli.

