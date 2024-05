Meteo Padova, le previsioni per domani venerdì 17 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 17 Maggio a Padova prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino avremo cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +12,2°C e i +21,6°C. L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata, oscillando tra il 51% e il 96%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si attesteranno sui +12,2°C, con una percezione di +12°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 3,7km/h, con raffiche fino a 7,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.14mm, con un’umidità del 96% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 51%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +14,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità, soffiando da Sud Ovest a 23,9km/h. L’umidità si attesterà all’89%, con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a +21°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 30,6km/h, con raffiche fino a 30,6km/h. L’umidità sarà del 56%, con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, sono previste nuovamente precipitazioni sotto forma di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature scenderanno a +18,1°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Ovest a 12,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 17 Maggio a Padova indicano una giornata con alternanza di schiarite e precipitazioni, con temperature piuttosto miti. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di pioggia nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 17 Maggio a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.19 mm 1.2 ESE max 4 Scirocco 95 % 1007 hPa 4 nubi sparse +12.3° perc. +12° prob. 31 % 7.1 SSO max 8.7 Libeccio 94 % 1007 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° prob. 7 % 14.9 SO max 25.8 Libeccio 83 % 1009 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° prob. 33 % 21.4 SO max 29 Libeccio 64 % 1010 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.6° prob. 33 % 22 SO max 30.6 Libeccio 56 % 1010 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.8° prob. 33 % 14.3 OSO max 21.6 Libeccio 62 % 1010 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° prob. 10 % 7.1 SO max 8.7 Libeccio 76 % 1011 hPa 22 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° prob. 4 % 3 OSO max 4.8 Libeccio 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:41

