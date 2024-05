Previsioni Meteo Piemonte: domani rovesci pomeridiani

MeteoWeb

“Oggi la modesta espansione dell’anticiclone delle Azzorre dall’Algeria verso il Mar Tirreno favorisce condizioni stabili sul Piemonte. Domani una saccatura atlantica in discesa dalle Isole Britanniche verso il Golfo di Biscaglia inizia a convogliare modeste infiltrazioni di aria più fresca in quota sulla nostra regione, dando origine a rovesci pomeridiani, localmente moderati e a carattere temporalesco sul Piemonte settentrionale“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Giovedì dall’area depressionaria si isola un minimo in rapida discesa sulla Francia, che si addossa all’arco alpino occidentale a fine giornata, creando condizioni potenzialmente favorevoli ad instabilità più marcata, con rovesci sparsi al mattino e temporali localmente intensi sulle pianure nella seconda parte della giornata. Precipitazioni sparse sono attese fino a venerdì mattina, in successivo esaurimento“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è previsto dalle prime ore del giorno cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi in progressivo aumento a partire da ovest verso sudest, fino ad avere condizioni di cielo in prevalenza nuvoloso dal pomeriggio, con addensamenti compatti in progressivo aumento a ridosso dei rilievi alpini. Primi rovesci in tarda mattinata lungo l’arco alpino, in probabile estensione alle pianure settentrionali nel pomeriggio, con fenomeni anche a carattere temporalesco tra Verbano, Novarese e Vercellese. Zero termico in lieve aumento a sudovest fino a 3400-3500 m, stazionario sui 3200-3300 m altrove. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Sulle Alpi venti deboli occidentali in intensificazione fino a moderati. In pianura e sulle zone appenniniche generalmente deboli variabili, con locali rinforzi orientali al mattino sul Novarese, e in serata sulle colline di Astigiano e Alessandrino.

