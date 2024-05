Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento all’orizzonte

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico di matrice africana, già esteso dal Marocco all’Inghilterra avanza gradualmente verso est, sull’Europa centro-occidentale, portando un rialzo barico sul Piemonte e tempo sostanzialmente stabile e soleggiato, per oggi e i prossimi 2 giorni“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Le temperature, già tornate nella norma del periodo, avranno solo un lieve ulteriore aumento, a tutte le quote. Domenica una debole ondulazione ciclonica atlantica, in avanzamento dal Golfo di Biscaglia alla Costa Azzurra, porterà un primo aumento della nuvolosità e locali precipitazioni a partire dalle Alpi nel corso del tardo pomeriggio, in attesa di un peggioramento del tempo per la prossima settimana“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è previsto cielo poco nuvoloso, con addensamenti sparsi, perlopiù al mattino e poi di nuovo dalla tarda serata; sviluppo di cumuli a ridosso delle Alpi nelle ore centrali del giorno. Precipitazioni sostanzialmente assenti, salvo qualche breve e poco probabile, debole rovescio isolato tra il pomeriggio e la sera, a ridosso delle vallate alpine occidentali. Quota neve sui 2700-2900 m. Zero termico in nuovo aumento da ovest fino ai 3200-3300 m nelle ore centrali della giornata, con temporaneo lieve calo di 200 m nella notte. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli settentrionali in montagna, localmente moderati nel pomeriggio sui rilievi meridionali; deboli da est in pianura, localmente moderati sul settore orientale.

