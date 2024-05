Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per il weekend 31 Maggio – 2 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni la Punta indicano un fine settimana all’insegna della stabilità e delle temperature gradevoli. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da una variazione della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. I venti saranno generalmente leggeri e le temperature si manterranno su valori primaverili. In definitiva, un fine settimana piacevole sia per chi ama trascorrere tempo all’aperto che per chi preferisce attività al chiuso.

Venerdì 31 Maggio

Nella notte di Venerdì a San Giovanni la Punta ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione di +17,9°C. Il vento soffierà a 3,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature saliranno fino a +23,7°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà a 7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 48% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 25%. Le temperature massime saranno di +25,7°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento aumenterà a 17,1km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 48% con una pressione di 1012hPa.

In sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di +19,7°C. Il vento sarà leggero a 3,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 1 Giugno

Nella notte di Sabato a San Giovanni la Punta il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno sui +19,5°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 69% con una pressione di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime saranno di +24,8°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà a 9,1km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà al 43% con una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento sarà moderato a 19km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 51% con una pressione di 1016hPa.

In sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 7%. Le temperature si attesteranno sui +19,7°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento sarà leggero a 4,4km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 2 Giugno

Nella notte di Domenica a San Giovanni la Punta ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +18,8°C. Il vento sarà leggero a 1km/h proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 63% con una pressione di 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature saliranno fino a +24,3°C, con una percezione di +24°C. Il vento sarà a 7,8km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 46% con una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 35%. Le temperature massime saranno di +25,5°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento aumenterà a 17,9km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 44% con una pressione di 1015hPa.

In sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 60%. Le temperature si manterranno sui +20,4°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà leggero a 3,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

