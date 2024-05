Previsioni Meteo Veneto: nubi e instabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

“A inizio periodo un lieve intervallo anticiclonico porta alcune schiarite con temporanea diminuzione della probabilità di precipitazioni, poi tornano giornate prevalentemente molto nuvolose e spesso anche instabili per l’avvicinamento da nord-ovest di un significativo impulso ciclonico, che fa calare le temperature diurne e da venerdì interessa direttamente anche l’Italia settentrionale; quel che probabilmente ne consegue a fine periodo è un tempo variabile, con nubi e precipitazioni più limitate alle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo instabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; precipitazioni da sparse a locali, anche a carattere di rovescio o temporale, tendenti perlopiù a cessare entro fine giornata; temperature diurne in diminuzione rispetto a lunedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni: All’inizio, generalmente assenti; in seguito probabili fenomeni sparsi anche con dei rovesci o temporali, dalle ore centrali in poi sulle zone montane, in serata sulla pianura nord-orientale specie verso l’interno.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, ma con prevalenza di diminuzioni riguardo alle minime e aumenti riguardo alle massime.

Venti: In quota deboli od al più temporaneamente moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile fase di locale moderato rinforzo dai quadranti orientali su bassa pianura e costa.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 30 cielo molto nuvoloso o coperto, con qualche parziale schiarita più probabile dal pomeriggio in pianura.

Precipitazioni: Fenomeni a tratti sparsi e più spesso diffusi, con alcuni rovesci o temporali.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime, con probabile prevalenza di aumenti; temperature massime in moderata diminuzione.

Venti: In quota deboli od al più temporaneamente moderati, con provenienza in rotazione dai quadranti occidentali a quelli settentrionali e infine a quelli orientali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile fase di locale moderato rinforzo dai quadranti orientali su bassa pianura e costa.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso verso fine giornata al largo.

Venerdì 31 cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, ma con delle schiarite dal pomeriggio in poi sulla pianura meridionale; precipitazioni più diffuse e insistenti sulle zone centro-settentrionali con vari rovesci o temporali, in diradamento pomeridiano a sud; temperature minime in diminuzione soprattutto sulle zone centro-meridionali, massime stazionarie o in lieve diminuzione sulla pianura più a sud e in diminuzione altrove.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, sabato 1° giugno in Veneto cielo parzialmente nuvoloso in pianura e irregolarmente nuvoloso in montagna, ove sono minori gli spazi di sereno e maggiore la probabilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o locale temporale; temperature minime un po’ in calo sulla pianura a sud e ad ovest, in contenuto aumento sul Bellunese e senza notevoli variazioni altrove; temperature massime in moderato aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Veneto e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.