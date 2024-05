Montagna: 3 escursionisti recuperati nella notte sul Gran Sasso

MeteoWeb

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo insieme al Soccorso alpino della Guardia di Finanza, sono intervenuti per prestare soccorso ad un gruppo di 3 persone provenienti da Roma che avevano perso l’orientamento e la strada per fare rientro a valle, dopo aver percorso il canale centrale del Corno Grande. Con il sopraggiungere del buio, sono stati costretti a chiedere aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, il quale ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta raggiunti in quota, valutate le buone condizioni di salute degli escursionisti, i 3 sono stati riaccompagnati a piedi a Campo Imperatore. Le operazioni si sono concluse alle 3.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.