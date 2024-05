Mosaico Verde: salvate più di 330 mila piante in 6 anni

MeteoWeb

Nel cuore della Capitale, durante l’incantevole evento “Ecosistema Mosaico“, si è svolta una celebrazione di speranza e cambiamento. Qui, sono stati rivelati i risultati straordinari conseguiti dalla campagna nazionale per la rigenerazione ambientale: Mosaico Verde. Un progetto che ha rivoluzionato il panorama italiano, piantando oltre 330 mila piante in sei anni e riqualificando 211 aree verdi, tutto sotto il vessillo della tutela della biodiversità e della lotta ai cambiamenti climatici. Promosso con passione da AzzeroCO2 e Legambiente, Mosaico Verde è diventato un faro di speranza per un’Italia più verde e sostenibile.

Il successo di Mosaico Verde

I numeri di Mosaico Verde parlano chiaro: oltre 1 milione e 700 mila euro di beneficio economico e sociale per ogni anno di vita degli impianti arborei e arbustivi messi a dimora. Questo va oltre il mero valore finanziario, trasformandosi in un patrimonio di risorse naturali rigenerato e protetto per le generazioni future. Ma dietro a questi numeri c’è molto di più. Ciò che rende Mosaico Verde unico è la sua visione ecosistemica, che abbraccia la rigenerazione dei boschi urbani e rurali, la protezione degli habitat naturali e il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse.

Un approccio olistico che ha coinvolto oltre 50 aziende, le quali hanno integrato questa missione nelle proprie strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa. Questo conferma che contrastare i cambiamenti climatici e preservare l’ambiente è una necessità che coinvolge tutti i settori della società. Il contributo delle aziende è stato fondamentale per il successo di Mosaico Verde. Oltre 50 aziende hanno scelto di sostenere la campagna, integrandola nelle loro strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa. Questo dimostra che investire nell’ambiente non è solo moralmente corretto, ma anche economicamente vantaggioso.

L’opinione di Ilaria Capua

Durante l’evento, la virologa e docente Ilaria Capua ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio sistemico alla salute, abbracciando il paradigma One Health e utilizzando gli obiettivi di sviluppo sostenibile come guida per l’azione. In un’epoca in cui il 75% dell’ambiente terrestre e il 66% di quello marino sono stati significativamente alterati dall’azione umana, è cruciale agire con urgenza per proteggere la biodiversità e gli ecosistemi minacciati.

L’obiettivo di Mosaico Verde

L’obiettivo di Mosaico Verde è chiaro: sostenere i territori nella preservazione degli habitat naturali, nella prevenzione degli incendi e nella protezione dei paesaggi. Questo non è solo una responsabilità, ma un’opportunità straordinaria per costruire un mondo migliore per tutti. Un esempio lampante è l’iniziativa condotta in collaborazione con Unaprol in Puglia, volta a rafforzare la resistenza degli ulivi monumentali contro il batterio Xylella Fastidiosa. Inoltre, gli interventi nella regione del Montiferro in Sardegna testimoniano l’impegno costante di Mosaico Verde nella rigenerazione delle aree colpite dagli incendi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.