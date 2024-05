MeteoWeb

Dal 6 aprile al 29 settembre 2024, nell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale a Venezia, si terrà la mostra dal titolo “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano del Duecento”. La mostra è organizzata nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Venezia e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo, presieduto dal Sindaco Luigi Brugnaro e realizzata con la collaborazione speciale dell’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai.

In occasione della mostra, MUVE Education ha progettato una serie di attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, agli adulti e alle famiglie, inclusi i visitatori con esigenze speciali. Le proposte spaziano con livelli di approfondimento, modalità e approcci diversi, anche in relazione alle diverse fasce di pubblico. Nell’ultima sala della mostra, MUVE Education ha inoltre dato vita a una particolare proposta interattiva rivolta a tutti i visitatori, grandi e piccini, mediante la quale viene offerta una vera e propria ‘immersione’ nello straordinario viaggio fatto da Marco lungo la via della Seta, attraverso un coinvolgente percorso multi-sensoriale che consente esplorazioni tattili, olfattive e visive di spezie e curiosità, oltre a uno spazio ‘attivo’ che accoglierà considerazioni e pensieri sul tema del viaggio.

Maggiori informazioni e dettagli sulle attività sul sito del Palazzo Ducale.

