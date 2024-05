Muse, avviata la procedura per il conferimento dell’incarico di Presidente

MeteoWeb

È stato approvato dalla Giunta provinciale, su proposta congiunta di Presidente e vicepresidente, il provvedimento che dà avvio alla procedura di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente a cui conferire l’incarico di direttore del Museo delle Scienze di Trento. In esecuzione della stessa deliberazione verrà pubblicato un avviso con i requisiti richiesti.

Esprime soddisfazione il vicepresidente per l’avvio di una selezione per l’assegnazione di un incarico così prestigioso e di importanza per la Provincia, un profilo che abbia anche competenze manageriali oltre che scientifiche o culturali, necessarie perché un museo importante come il Muse sia gestito al meglio. I requisiti permetteranno di garantire un’ampia partecipazione e in questo modo si amplieranno le opportunità per individuare le migliori competenze per la gestione di una realtà museale tra le più importanti del panorama Trentino e anche nazionale.

I requisiti

I candidati – precisa una nota – potranno anche presentare quali titoli valutabili pubblicazioni scientifiche a stampa, o multimediali, oltre che l’avere sviluppato esperienza nella gestione dei rapporti con la comunità scientifica e museale nazionale e internazionale, esperienza nell’operare con strumenti e metodi della ricerca scientifica sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile.

Richiesta naturalmente anche un’esperienza professionale di direzione di musei o altri enti scientifici, con gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali, oltre alla conoscenza dell’organizzazione amministrativa e museale della provincia di Trento. Saranno considerati essenziali anche l’esperienza nell’ideazione e nella realizzazione di progetti di comunicazione e di ricerca fondi e la conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello C1 o equiparato, che sarà valutata in sede di colloquio.

