No, la NASA non sta per confermare la vita aliena su un altro pianeta

Era diventata virale la notizia secondo cui era stata trovata una possibile prova di vita aliena su un altro pianeta. Queste prove provenivano dal telescopio spaziale James Webb, che ha identificato la presenza di una molecola chiamata dimetil solfuro (solfuro di dimetile o metiltiometano o DMS) su un esopianeta chiamato K2-18b. Sulla Terra, il DMS è prodotto dal fitoplancton negli oceani.

Prove di vita aliena?

La NASA ha quindi scoperto prove di vita nel cosmo? Probabilmente no, secondo quanto sostiene uno studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters. L’indagine afferma che non vi è presenza di DMS su K2-18b e che la rilevazione pubblicata lo scorso autunno era errata.

Un esopianeta affascinante

K2-18b è un esopianeta davvero affascinante, un mondo che orbita attorno a una stella diversa dalla nostra. Il pianeta si trova a 120 anni luce di distanza e orbita attorno a una stella nana rossa fredda. Si trova nella costellazione del Leone nel nostro cielo notturno. È un esopianeta 8,6 volte più massiccio della Terra, viene classificato come “super-Terra” e “sub-Nettuno“, cioè è più grande della Terra ma più piccolo di Nettuno. Questi pianeti sembrano essere il tipo più comune nella Via Lattea, ma non ci sono mondi simili nel nostro Sistema Solare.

K2-18b è stato scoperto dal telescopio spaziale Kepler della NASA nel 2015. Nel 2019, il telescopio spaziale Hubble ha trovato prove di vapore acqueo nella sua atmosfera.

Un mondo “Hycean”

K2-18b è considerato l’archetipo di esopianeta “Hycean” (pianeta iceano, dalle parole hydrogen e ocean). La sua abbondanza di metano e di biossido di carbonio – e la carenza di ammoniaca – suggerisce che sotto un’atmosfera ricca di idrogeno ci possa essere un oceano.

Non solo il DMS è considerato una biofirma – una prova di vita passata o presente – ma K2-18b ha anche alcune caratteristiche di potenziale abitabilità, tra cui un oceano simile alla Terra, un’atmosfera e circa la stessa quantità di luce solare.

“Questo pianeta riceve quasi la stessa quantità di radiazione solare della Terra. E se l’atmosfera viene rimossa come fattore, K2-18b ha una temperatura simile a quella della Terra, che è anche una situazione ideale per trovare vita,” ha affermato Shang-Min Tsai, autore dello studio e project scientist presso l’Università della California di Riverside.

Luce stellare filtrata

Ciò che gli scienziati planetari conoscono degli esopianeti è essenzialmente la luce stellare filtrata attraverso la loro atmosfera. I risultati rivelano le firme molecolari. “Il segnale del DMS dal telescopio Webb non era molto forte e appariva solo in certi modi quando si analizzavano i dati,” ha sottolineato Tsai. “Volevamo sapere se potevamo essere certi di ciò che sembrava un suggerimento sul DMS“.

Niente vita aliena su K2-18b

Utilizzando modelli informatici di fisica e chimica del DMS e dell’atmosfera a base di idrogeno del pianeta, i ricercatori hanno concluso che il DMS su K2-18b è improbabile. “Il segnale si sovrappone fortemente al metano, e pensiamo che distinguere il DMS dal metano sia al di là delle capacità di questo strumento,” ha spiegato Tsai. Anche se è stato rilevato più DMS di quanto presente sulla Terra, la sua rilevazione è stata valutata come non affidabile a meno che non si accumuli circa 20 volte di più rispetto a quanto presente sulla Terra.

