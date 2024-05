Al via nuova ondata di maltempo, primi temporali in Piemonte

MeteoWeb

Dopo un breve miglioramento nel weekend, particolarmente evidente al Centro/Nord, l’Italia si prepara ad affrontare un periodo di frequenti passaggi perturbati e condizioni meteo instabili. Ciò è dovuto alla mancanza di una solida struttura anticiclonica che possa garantire stabilità atmosferica duratura. Nel corso dei prossimi giorni, è molto probabile che il Paese venga interessato da diversi impulsi perturbati, che porteranno nuove fasi di maltempo, principalmente al Nord e, più occasionalmente, anche al Centro e al Sud.

La prima di queste perturbazioni raggiungerà le Alpi e il Nord/Ovest oggi, per poi spostarsi verso il Nord/Est e il Centro/Sud entro la fine di martedì, con effetti fino a mercoledì. I primi temporali, di origine prefrontale, hanno già colpito parte del medio-alto Piemonte durante la notte, risultando intensi a Nord di Torino, dove si registrano già notevoli accumuli nei quartieri settentrionali della città.

