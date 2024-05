Scosse di terremoto a Pozzuoli, nuova sequenza sismica nei Campi Flegrei

MeteoWeb

Nuova sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che “a partire dalle ore 00.11 (ora locale) del 07.05.2024 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato stati rilevati in via preliminare 35 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 3.2± 0.3. L’evento più significativo, localizzato nei pressi del Vulcano Solfatara, si è prodotto alle 03.47, ora locale, alla profondità di 1.6 km con magnitudo Md=3.2 ± 0.3“. In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno,” viene sottolineato in una nota. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

“Come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con gli eventi maggiori registrati di magnitudo 3.2 e 2.9“. In seguito all’evento, viene spiegato in una nota, “la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni“.

