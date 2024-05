Nuova Zelanda, l’Isola del Nord vista dallo Spazio

MeteoWeb

Acquisita il 7 maggio 2024, la spettacolare immagine in alto realizzata da Copernicus Sentinel-2 mostra parte dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda si trova nell’Oceano Pacifico meridionale e comprende due isole principali: l’Isola del Nord e l’Isola del Sud, oltre a un certo numero di isole minori. In questa immagine si può osservare come gran parte del territorio dell’Isola del Nord sia dominato da una vegetazione lussureggiante, con aree verdi più scure che denotano dense zone boschive.

I centri urbani sono rappresentati in grigio. Verso la parte superiore dell’immagine, la città di Auckland può essere riconosciuta come una grande area grigia adiacente al golfo di Hauraki a est e al porto di Manukau a ovest. Auckland è la città più popolosa del Paese e ospita il porto più grande della nazione. Punto focale per i trasporti, la città è servita anche dal principale aeroporto internazionale della Nuova Zelanda, che si può riconoscere al centro del porto di Manukau.

Spostandosi verso Sud, la zona grigia più ampia al centro dell’immagine è Hamilton, uno dei centri interni più importanti del Paese. Si trova a cavallo del fiume Waikato, il più lungo della Nuova Zelanda, che possiamo vedere come una linea scura e sinuosa in basso a destra nell’immagine e che divide Hamilton in due parti quasi simmetriche.

Mentre disegna il suo corso, il fiume Waikato si snoda attraverso un mosaico di campi agricoli che ricoprono la pianura tra Auckland e Hamilton. Le tonalità verdi e marroni dei campi mutano a seconda del tipo di coltura e dei loro vari stadi di crescita.

Prima di entrare nel Mar di Tasmania, a Sud di Auckland, il fiume Waikato forma un estuario, che alimenta una rete di paludi e crea numerose piccole isole.

Sulla costa, le tonalità del turchese brillante del Mar di Tasmania suggeriscono la presenza di sedimenti trasportati nell’oceano dal riversamento dei fiumi. I vortici nel mare mostrano come le correnti trasportano i sedimenti.

Un certo numero di laghi e zone umide possono essere individuati in prossimità del centro dell’immagine, compresa la zona umida di Whangamarino, un vasto mosaico di paludi e torbiere, visibile come un’area di colore marrone scuro a est del fiume Waikato. Il Kopuatai Peat Dome, la più grande e intatta torbiera della Nuova Zelanda, è chiaramente visibile come una formazione marrone allungata, appena a sud del golfo di Hauraki.

