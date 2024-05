Nuovo farmaco antietà con meno effetti collaterali che allunga la vita: funziona nei topi

MeteoWeb

Un’audace e innovativa ricerca ha gettato nuova luce sul fronte della medicina anti-invecchiamento, aprendo la strada a trattamenti rivoluzionari con potenziale per rivoluzionare radicalmente la nostra percezione del processo di invecchiamento e delle sue connesse patologie. Lo studio, condotto da un team di esperti presso l’Università Juntendo in Giappone e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Aging, ha rivelato risultati straordinari riguardanti l’efficacia di un nuovo farmaco antietà in un modello animale.

Il nuovo farmaco antietà

La scoperta chiave di questa ricerca è l’efficacia dimostrata del farmaco nel contrastare patologie correlate all’invecchiamento, come il diabete e l’arteriosclerosi, mentre contemporaneamente prolunga la durata della vita. Ciò che rende questo farmaco particolarmente promettente è la sua capacità di agire in modo mirato su una proteina fondamentale nel trasporto del glucosio all’interno dell’organismo, offrendo così una soluzione innovativa e meno invasiva rispetto ai trattamenti convenzionali.

L’invecchiamento delle cellule, noto come “senescenza cellulare”, rappresenta un processo complesso e inevitabile nel quale le cellule cessano di dividersi ma persistono nell’organismo, contribuendo così al manifestarsi di diverse malattie legate all’età. L’eliminazione di queste cellule senescenti è diventata un obiettivo cruciale per molti trattamenti anti-invecchiamento, ma finora gli approcci disponibili spesso sono stati accompagnati da gravi effetti collaterali a breve e lungo termine.

La ricerca

Per affrontare questa sfida, il team di ricerca guidato dal Prof. Tohru Minamino ha condotto una serie di esperimenti innovativi per esplorare il potenziale e il meccanismo d’azione di un farmaco noto come canagliflozin. Questo composto, già impiegato con successo nella cura del diabete di tipo 2 per ridurre i livelli di glucosio nel sangue, agisce inibendo un trasportatore chiave del glucosio.

I risultati ottenuti sono stati sorprendenti: l’amministrazione del canagliflozin in topi obesi ha portato a un netto miglioramento del metabolismo del glucosio, alla riduzione dell’infiammazione nel tessuto adiposo e, in modo significativo, alla diminuzione delle cellule senescenti. Ciò che rende questo farmaco ancora più straordinario è la riduzione degli effetti collaterali riscontrati, un aspetto cruciale che solitamente rappresenta un ostacolo significativo nell’adozione di nuove terapie.

Le dichiarazioni dell’esperto

In un’intervista, il Prof. Minamino ha commentato i risultati dello studio sottolineando l’ampio spettro di benefici osservati: “In questo studio abbiamo dimostrato un miglioramento contro il diabete, l’arteriosclerosi, l’invecchiamento precoce e la fragilità, oltre a un prolungamento della durata della vita in risposta all’inibizione del trasportatore SGLT2 del glucosio“.

Le implicazioni di questa ricerca sono immense e promettenti. Non solo offre una nuova speranza per coloro che affrontano malattie correlate all’invecchiamento, ma apre anche la strada a futuri trattamenti per condizioni neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che ulteriori ricerche e sperimentazioni sono necessarie per confermare e ampliare questi risultati preliminari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.