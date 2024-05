Un nuovo test del sangue è in grado di rilevare l’ictus

MeteoWeb

Un nuovo esame del sangue ha dimostrato di poter identificare rapidamente un tipo aggressivo di ictus, offrendo la possibilità di salvare vite in tutto il mondo. Uno studio condotto dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital, parte del sistema sanitario Mass General Brigham, e pubblicato sulla rivista Stroke: Vascular and Interventional Neurology, ha rivelato l’efficacia di questo test. L’ictus è la principale causa di disabilità globale e la seconda causa di morte, ma un intervento tempestivo può prevenire gravi conseguenze. Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo test combinando biomarcatori ematici con un punteggio clinico, per identificare con precisione i pazienti colpiti da ictus con occlusione dei grandi vasi (LVO).

“Abbiamo creato uno strumento accessibile e rivoluzionario che potrebbe garantire che più persone colpite da ictus ricevano le cure critiche al momento giusto“, ha dichiarato Joshua Bernstock, ricercatore clinico presso il Dipartimento di Neurochirurgia del Brigham and Women’s Hospital e autore principale dello studio. La maggior parte degli ictus è ischemica e comporta l’ostruzione del flusso sanguigno al cervello. L’ictus LVO è una forma grave di ictus ischemico causato dall’ostruzione di un’arteria principale del cervello.

Quando il flusso sanguigno al cervello è compromesso, la mancanza di ossigeno e nutrienti provoca la morte delle cellule cerebrali in pochi minuti. Gli ictus LVO richiedono un trattamento rapido con trombectomia meccanica, una procedura che rimuove l’ostruzione. “La trombectomia meccanica ha permesso il recupero completo di persone che altrimenti sarebbero morte o rimaste significativamente disabili,” ha spiegato Bernstock. “Prima viene effettuato l’intervento, migliori sono gli esiti per il paziente“.

“Questa tecnologia promettente potrebbe consentire a più persone nel mondo di ricevere questo trattamento più rapidamente,” ha continuato Bernstock. Il gruppo di ricerca aveva precedentemente studiato due proteine specifiche nel sangue capillare: la proteina gliale fibrillare acida (GFAP), associata a emorragie cerebrali e lesioni cerebrali traumatiche, e il D-dimero.

In questo studio, i ricercatori hanno dimostrato che i livelli di questi biomarcatori, combinati con i punteggi FAST-ED (Field Assessment Stroke Triage for Emergency Destination), possono identificare gli ictus ischemici da LVO, escludendo altre condizioni come le emorragie cerebrali. Le emorragie cerebrali causano sintomi simili agli ictus LVO, rendendo difficile distinguerli sul campo, ma il trattamento per ciascuna di queste condizioni è molto diverso.

In uno studio prospettico e osservazionale di accuratezza diagnostica, gli scienziati hanno esaminato i dati di 323 pazienti codificati per ictus in Florida tra maggio 2021 e agosto 2022. Hanno scoperto che la combinazione dei livelli dei biomarcatori GFAP e D-dimero con i dati FAST-ED a meno di sei ore dall’inizio dei sintomi ha permesso al test di rilevare gli ictus LVO con una specificità del 93% e una sensibilità dell’81%. Inoltre, il test ha escluso tutti i pazienti con emorragia cerebrale, suggerendo che la tecnologia potrebbe essere impiegata anche per rilevare emorragie intracerebrali sul campo.

Il team di Bernstock vede un potenziale uso futuro di questo strumento diagnostico nei Paesi a basso e medio reddito, dove la diagnostica avanzata per immagini non è sempre disponibile. Potrebbe anche essere utile per valutare i pazienti con lesioni cerebrali traumatiche. La squadra di ricerca sta conducendo un altro studio prospettico per misurare le prestazioni del test in ambulanza. Inoltre, stanno progettando uno studio interventistico per accelerare il triage dei pazienti colpiti da ictus, evitando la diagnostica per immagini standard e procedendo direttamente all’intervento.

“Prima un paziente viene inserito nel giusto percorso di cura, migliori saranno gli esiti,” ha osservato Bernstock. “Sia che si tratti di escludere un’emorragia o di confermare una condizione che necessita di intervento, poterlo fare in un ambiente preospedaliero con la tecnologia che abbiamo sviluppato sarà davvero trasformativo,” ha concluso Bernstock.

