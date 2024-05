Oggetto elusivo “sorvola” la Grande Macchia Rossa di Giove, le immagini della NASA

MeteoWeb

La sonda Juno della NASA ha individuato un oggetto elusivo mentre transitava sulla Grande Macchia Rossa di Giove, regalando agli astronomi un raro spettacolo.

Il satellite gioviano Amaltea, un oggetto elusivo e affascinante

I satelliti più famosi di Giove sono i 4 satelliti galileiani: Io, Europa, Ganimede e Callisto, ciascuno dei quali è largo migliaia di km. Il 5° satellite di Giove ad essere scoperto, e il 5° più grande dei 95 satelliti conosciuti del pianeta, è Amaltea. È stato scoperto nel 1892 da Edward Emerson Barnard, astronomo americano che ha anche scoperto la stella di Barnard, così come una serie di nebulose oscure.

Nonostante sia il 5° satellite più grande di Giove, Amaltea ha dimensioni piuttosto modeste. Di forma irregolare come una patata, il suo asse lungo misura solo 250 km, mentre il punto più stretto è di soli 128 km. Le misurazioni gravitazionali effettuate dalla sonda Galileo della NASA nei primi anni del 2000 hanno rilevato che Amaltea è un ammasso di detriti, più che una roccia solida.

Gli “occhi” di Juno su Amaltea

Juno ha individuato Amaltea per la prima volta durante il 59° sorvolo ravvicinato di Giove effettuato dalla sonda, avvenuto il 7 marzo di quest’anno. L’orbita di Juno è una lunga orbita attorno al gigante gassoso, con un incontro ravvicinato ogni 53 giorni terrestri. Doveva spostarsi su un’orbita più corta, ma un motore che ha avuto problemi a causa di valvole difettose lascerà Juno dov’è per il momento.

Juno ha individuato Amaltea come un minuscolo puntino nero, dapprima contro una delle fasce nuvolose rosse e scure di Giove e poi in transito sopra la Grande Macchia Rossa. La scala è incredibile: la vasta tempesta anticiclonica attualmente è larga 12.500 km, mentre la minuscola Amaltea è stata fotografata a 181mila km al di sopra delle cime delle nubi di Giove.

In realtà, Amaltea ha la 3ª orbita più breve tra tutti i satelliti di Giove, ruotando attorno al gigante gassoso ogni 0,5 giorni terrestri sul percorso interno rispetto all’orbita del vulcanico Io. Brilla con una magnitudine +14, e dato che è così vicino al bagliore di Giove, Barnard ha compiuto un’incredibile impresa scoprendolo. Basti dire che il compito di Juno è molto più semplice.

I misteri di Amaltea

Le immagini ravvicinate di Amaltea ottenute dalle sonde Voyager 1 e Voyager 2 della NASA e dalla sonda Galileo (di seguito) mostrano diversi punti luminosi e crateri sulla piccola luna, oltre a quanto misteriosamente rossa sia la sua superficie. Infatti, Amaltea è il corpo più rosso del Sistema Solare. L’identità di questa colorazione rossa resta sconosciuta, ma una possibilità è che sia zolfo espulso dai vulcani di Io e trasportato nello Spazio fino ad Amaltea.

C’è un mistero ancora più interessante su questo oggetto elusivo, che emette un po’ più di calore di quanto riceva dal Sole. Da dove deriva questa energia aggiuntiva per una luna così piccola come Amaltea? Sono state avanzate diverse spiegazioni, e la verità potrebbe essere una o una combinazione di esse.

Ad esempio, Amaltea riceve il calore sia radiato che riflesso da Giove, mentre la stretta morsa gravitazionale di Giove potrebbe generare tensioni mareali all’interno di Amaltea, producendo calore. Poi c’è da considerare l’enorme campo magnetico di Giove, che genera una bolla magnetica che è la seconda struttura più grande del Sistema Solare dopo la bolla magnetica del Sole, l’eliosfera. Amaltea, sulla sua orbita breve, è profondamente immersa nella magnetosfera di Giove, in una regione in cui ci sono fasce di radiazioni di particelle cariche che possono bombardare la superficie di Amaltea, impartendo energia. Infine, la magnetosfera potrebbe persino essere in grado di indurre correnti elettriche nel nucleo di Amaltea che producono il calore extra.

Qualunque sia la risposta, questo oggetto elusivo ed enigmatico è pieno di fascino, anche se spesso dimenticato a vantaggio dei suoi famosi fratelli maggiori.

