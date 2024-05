Oggi 4 maggio è lo Star Wars Day, “may the 4th be with you”

MeteoWeb

Oggi, 4 maggio, i fan di Guerre Stellari in tutto il mondo celebrano lo Star Wars Day, una celebrazione nata in onore della celebre saga cinematografica. La data è stata scelta in virtù di un gioco di parole che trasforma il noto “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”) in “May the fourth be with you” (“Che il 4 maggio sia con te”).

“May the fourth be with you”, l’origine della frase

Nonostante molti credano che questo gioco di parole sia stato creato dai fan della saga, la sua origine risale al 1979 e al Partito Conservatore inglese. In quell’anno, il 4 maggio, il The London Evening News pubblicò un messaggio di congratulazioni per l’elezione di Margaret Thatcher come Primo Ministro del Regno Unito, che recitava: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (“Che il 4 maggio sia con te, Maggie. Congratulazioni”).

Star Wars Day, maratone e iniziative

Lo Star Wars Day è diventato un appuntamento annuale per i fan di Guerre Stellari, che celebrano l’universo creato da George Lucas attraverso eventi, maratone cinematografiche, cosplay e molto altro ancora. In molte città del mondo si organizzano anche proiezioni all’aperto dei film della saga, permettendo ai fan di rivivere le avventure di Luke Skywalker, Darth Vader, Leia Organa e altri iconici personaggi.

