Ondata di caldo estrema in India e Pakistan: picchi di +52°C | FOTO

Le temperature sono salite sopra i +52°C nella provincia meridionale del Sindh, in Pakistan, valore vicino al record del Paese nel bel mezzo di una feroce ondata di caldo, ha riferito oggi l’ufficio meteorologico. A Mohenjo Daro, una città del Sindh nota per i siti archeologici che risalgono alla civiltà della Valle dell’Indo costruita nel 2500 a.C., le temperature sono salite fino a +52,2°C nelle ultime 24 ore, ha detto a Reuters Shahid Abbas un alto funzionario del Dipartimento meteorologico del Pakistan. I massimi record della città e del Paese sono rispettivamente di +53,5°C e +54°C.

Mohenjo Daro è una piccola città con estati estremamente calde, inverni miti e scarse precipitazioni, ma i suoi mercati limitati, tra cui panifici, negozi di tè, meccanici, officine di riparazione elettronica e venditori di frutta e verdura, sono solitamente pieni di clienti. Ma con l’attuale ondata di caldo, i negozi non registrano quasi alcun afflusso. Alcune persone cercano refrigerio dalle alte temperature nella diga di Angori, alla periferia di Islamabad (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La temperatura più alta registrata in Pakistan si è avuta nel 2017, quando le temperature sono salite a +54°C nella città di Turbat, situata nella provincia sudoccidentale del Balochistan. Questo è il secondo più caldo in Asia e il quarto più caldo nel mondo, ha affermato Sardar Sarfaraz, capo meteorologo del Dipartimento meteorologico del Pakistan.

L’ondata di caldo si attenuerà a Mohenjo Daro e nelle aree circostanti, ma si prevede che un’altra ondata colpirà altre aree del Sindh, inclusa la capitale, Karachi, la città più grande del Pakistan. Si consiglia ai cittadini di rimanere freschi e idratati poiché si prevede che l’ondata di caldo continuerà.

Caldo estremo anche in India

Anche in India è stata raggiunta la soglia dei +50°C in questi giorni. Mrutyunjay Mohapatra, direttore dell’India Meteorological Department, ha sottolineato che gli stati del Rajasthan e del Gujarat hanno vissuto 12 giorni continuativi di ondate di calore, con temperature fino a +50°C. Negli ultimi sette giorni, New Delhi, come gli stati dell’Haryana, dell’Uttar Pradesh e del Punjab, hanno avuto temperature dai +45 ai +48°C. Battuti numerosi record di temperatura, come: +48,5°C a Pilani (record storico), +48,1°C a Jhansi (eguagliato il record di tutti i tempi), +47,1°C a Rohtak (record mensile), +46,7°C a Sagar (record mensile).

Anche le notti non danno alcun sollievo. La temperatura minima la notte scorsa all’aeroporto di Kota in India è stata di +36,0°C, una delle più alte mai registrate in India/Pakistan.

Ma ora la situazione potrebbe cambiare. L’India Meteorological Department prevede ancora tre giorni di “passione” prima che il super caldo che sta soffocando il nord-ovest dell’India lasci il posto a temperature più vivibili. Previsto, infatti, l’arrivo di una possibile perturbazione dal Mare Arabico.

