Ondata di caldo eccezionalmente precoce in Finlandia: picchi di +29°C

La Finlandia ha registrato un clima insolitamente caldo questo maggio, spingendo l’Istituto meteorologico nazionale ad emettere un’allerta per il caldo lunedì 27 maggio. Le temperature in gran parte della nazione, il cui nord si trova sopra il Circolo Polare Artico, hanno raggiunto picchi di +28-29°C a partire da martedì 28 maggio. “Questa è probabilmente la prima volta in assoluto che abbiamo emesso un’allerta per ondata di caldo a maggio“, ha detto all’AFP Iiris Viljamaa dell’Istituto meteorologico finlandese, aggiungendo che tali allerte vengono normalmente emesse non prima di giugno.

“Il clima finlandese ha sempre visto cambiamenti meteorologici, ma ora il cambiamento climatico sta intensificando questo tipo di fenomeni meteorologici”, ha detto all’AFP la meteorologa Leena Laakso. Secondo Laakso, le temperature attuali sono di circa 10°C superiori alla media di maggio.

La soglia ufficiale per parlare di “ondata di caldo” in Finlandia è fissata a +25°C. Ad un certo punto in questo mese, la soglia di ondata di caldo è stata superata in tutto il Paese, ad eccezione della Lapponia. L’allerta finlandese ha lo scopo di allertare le persone sui maggiori rischi per la salute associati alle temperature diurne che raggiungono o superano i +27°C. Soprattutto agli anziani, alle persone con malattie e disabilità a lungo termine, ai neonati e ai bambini piccoli si consiglia di ripararsi dal caldo, ha affermato in una nota l’Istituto finlandese per la salute e il benessere. “In Finlandia siamo abituati al clima fresco e la gente inizia già ad avere qualche problema di salute con questo tipo di clima”, ha detto Viljamaa.

Queste temperature elevate sono dovute all’alta pressione sul Paese, combinata con una massa d’aria calda e secca proveniente da sud. Dodici giorni di maggio avevano già superato i +25°C, ha detto Viljamaa. Anche se le giornate calde non sono rare a maggio, il mese raramente ha più di 10 giorni con temperature che superano i +25°C. Il record assoluto per il maggior numero di giorni di ondate di caldo nel mese di maggio è stato stabilito nel 2018, con un totale di 14 giorni. Ma ora questo primato potrebbe cadere.

“Ora sembra che in Finlandia il clima sarà davvero molto caldo fino alla fine del mese”, ha aggiunto Viljamaa. Anche le notti saranno particolarmente calde per la stagione. Verso la fine della settimana le notti potranno addirittura essere tropicali, cioè con temperature oltre i +20°C.

Il clima caldo sta riscaldando anche i laghi finlandesi. Ad esempio, nel lago Näsijärvi a Pirkanmaa, così come in altri specchi d’acqua, la temperatura superficiale ha già raggiunto i +20°C.

