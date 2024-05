Onde gravitazionali, 1000 visitatori per l’Open Day di EGO e Virgo

MeteoWeb

Venerdì scorso durante tutta la giornata l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina ha accolto quasi 1.000 visitatori per il primo grande Open Day del centro di ricerca dopo la pandemia. Laboratori, giochi, spettacoli e attività per tutta la famiglia alla scoperta delle onde gravitazionali e di Virgo, l’unico osservatorio in Europa in grado di ascoltarle.

Una grande festa dedicata alla curiosità per la scienza e a un’educazione divertente per grandi e piccini che, oltre alle visite guidate dell’esperimento, ha offerto al pubblico laboratori interattivi sugli aspetti più avvincenti ed emozionanti della ricerca sulle onde gravitazionali. Decine di ricercatrici, ricercatori e tecnici di EGO e Virgo hanno ideato e svolto laboratori e visite guidate, aprendo le porte dei loro spazi di lavoro al pubblico e trovando modalità divertenti e interattive per raccontare ciò che fanno quotidianamente. Un incontro speciale tra grande pubblico e scienza di frontiera che ha arricchito entrambe le parti.

“Questo Open Day ha messo in luce ancora una volta la vivacità di EGO e di tutta la nostra comunità di ricerca – ha dichiarato Massimo Carpinelli, direttore di EGO – Il pubblico straordinariamente numeroso, interessato e attento, ci ha invaso gioiosamente, mostrando un interesse e apprezzamento verso EGO e Virgo che, credo, pochi centri di ricerca in Europa possano vantare. Un ringraziamento davvero speciale va a chi fino a tarda sera ha accolto i visitatori, guidato i tour e condotto i laboratori, con una passione che, da sola, racconta al pubblico cosa sia il mondo della ricerca”.

Considerando il delicato periodo di presa dati dell’esperimento, la preparazione dell’Open Day è stata particolarmente laboriosa, richiedendo la collaborazione dei ricercatori della sala di controllo dell’esperimento nel definire le aree e le modalità di accesso del pubblico. Il flusso delle persone è stato naturalmente gestito in turni con capienza limitata. Lo sforzo è stato ripagato dal risultato, poiché il successo dell’Open Day non ha alcun modo interferito con l’attività scientifica che è continuata senza intoppi!

I visitatori hanno scoperto, così, come gli scienziati di Virgo danno la caccia ai ‘rumori’ che potrebbero disturbare le onde gravitazionali e hanno giocato con il “vuoto ultra alto” dell’esperimento in un laboratorio dedicato. Bambine e bambini hanno costruito ‘Circuiti colorati’ e giocato a realizzare un ‘Interferometro Umano’ mimando le diverse componenti dell’interferometro a ritmo di musica.

Durante la serata poi EGO e Virgo hanno ospitato una spettacolare performance live di “ORA – I limiti del pianeta”, uno spettacolo per videomapping, musiche originali e suoni di Imaginarium, lo studio toscano di arti visive diretto da Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci, realizzato con i contributi scientifici di ESA European Space Agency, ASI Agenzia Spaziale Italiana, EGO European Gravitational Observatory e INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A seguire gli esperti astrofili dell’Associazione Cascinese Astrofili (ACA) hanno guidato i visitatori nell’osservazione del cielo notturno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.