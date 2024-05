Orrore a Vercelli, neonato di 5 mesi sbranato e ucciso dal pitbull di famiglia

MeteoWeb

Tragedia questo pomeriggio a Palazzolo Vercellese, piccolo centro abitato in provincia di Vercelli, dove un bimbo di appena cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato da un cane, un pitbull che, a quanto si è appreso, apparteneva alla famiglia. Secondo una prima ricostruzione il bimbo sarebbe stato aggredito mentre si trovava in braccio a un familiare. Inutili i soccorsi, quando i sanitari sono arrivati sul posto per il piccolo non c’era più nulla da fare.

A lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi genitori del bambino, una giovane coppia trasferita da poco in paese: secondo i primi accertamenti, il bimbo era in casa con la nonna al momento dell’aggressione.

