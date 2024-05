Palma di Maiorca, crolla il tetto di un ristorante: almeno 4 morti e 25 feriti | LIVE

MeteoWeb

Strage al Medusa Beach Club del lungomare della Playa de Palma, a Palma di Maiorca, alle isole Baleari: alle 20:30 di questa sera è crollato il tetto del ristorante, in quel momento molto affollato di avventori. Almeno quattro persone sono morte e altre 25 sono ferite, alcune in modo grave. Secondo i soccorritori giunti sul posto, ci potrebbero essere altre persone intrappolate sotto le macerie: da ore sono in corso le disperate ricerche per recuperarli possibilmente in vita.

Diverse squadre di emergenza con i vigili del fuoco e numerose ambulanze sono arrivate sul posto dopo numerose richieste di aiuto e intervento arrivate telefonicamente a polizia e guardia civile, che hanno recintato l’area del crollo. Il Medusa Beach Club è su due livelli, il piano terra e una terrazza al primo piano, che secondo le prime informazioni avrebbe ceduto facendo sprofondare il locale. Secondo le testimonianze dei residenti locali, riportate dai media, il crollo sarebbe stato preceduto da un rumore sordo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.