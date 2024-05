Una parata di pianeti? Ecco cosa vedremo (davvero) durante l’allineamento

MeteoWeb

Nel mondo dell’astronomia amatoriale, poche cose suscitano entusiasmo come una “parata di pianeti” o un allineamento. La notizia di un allineamento planetario a giugno 2024 sta facendo il giro del web, promettendo una visione spettacolare di 6 pianeti visibili nel cielo prima dell’alba del 3 giugno. Tuttavia, come spesso accade su internet, la realtà è meno spettacolare di quanto prospettato.

L’allineamento di pianeti, cosa vedremo (davvero)

Secondo diverse fonti, tra cui un articolo di Star Walk, un’applicazione per smartphone, il 3 giugno sarà possibile vedere ad occhio nudo Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno allineati nel cielo. Tuttavia, una lettura più attenta e un’esperienza diretta di osservazione celeste rivelano una verità molto diversa.

Le sfide dell’osservazione

Tanto per cominciare, questo allineamento di pianeti copre una vasta porzione di cielo, rendendo difficile cogliere tutti i pianeti contemporaneamente. Con il Sole che sorge e il cielo che si illumina, ecco le reali possibilità di vedere ciascun pianeta ad occhio nudo:

Giove – difficile da vedere, essendo molto vicino al Sole;

difficile da vedere, essendo molto vicino al Sole; Mercurio – difficile da osservare per la sua vicinanza al Sole e la sua debole luminosità.

difficile da osservare per la sua vicinanza al Sole e la sua debole luminosità. Urano – invisibile senza un telescopio potente e molta pazienza;

invisibile senza un telescopio potente e molta pazienza; Marte – visibile ad occhio nudo, ma poco luminoso;

visibile ad occhio nudo, ma poco luminoso; Nettuno – richiede un telescopio potente;

richiede un telescopio potente; Saturno – visibile ad occhio nudo, ma debole.

La Luna ruba la scena

Nonostante la delusione per la “parata di pianeti” promossa online, c’è comunque un buon motivo per alzarsi presto e guardare il cielo. Tra il 31 maggio e il 4 giugno, una Luna calante sarà visibile vicino a Marte e Saturno, creando uno spettacolo celeste degno di nota. Sarà possibile osservare le fasi della Luna e la sua posizione cambiare nel cielo, con 2 pianeti vicini a fare da cornice.

Allineamento di pianeti, un’occasione per guardare il cielo

La diffusione di informazioni inesatte sugli allineamenti di pianeti può creare aspettative irrealistiche, ma anche una semplice osservazione del cielo può riservare piacevoli sorprese. Non vedremo 6 pianeti allineati in maniera spettacolare, ma il cielo prima dell’alba a giugno 2024 offrirà comunque un affascinante spettacolo celeste. Prepariamo quindi i nostri telescopi, o semplicemente i nostri occhi, per ammirare la bellezza del cosmo, ricordandoci che anche la scienza e la precisione delle osservazioni sono parte del fascino dell’astronomia.

