Parigi: picnic record raccoglie 4.000 persone sugli Champs-Élysées | FOTO

Parigi è stata teatro di un evento straordinario lo scorso fine settimana, quando un gigantesco picnic ha riunito ben 4.000 persone sugli Champs-Élysées. Ai piedi dell’Arco di Trionfo, i partecipanti hanno preso posto su una tovaglia a quadretti lunga oltre 200 metri, creando uno spettacolo suggestivo e senza precedenti.

L’incredibile Picnic a Parigi

L’iniziativa, che puntava a celebrare la convivialità e il piacere di stare insieme, ha trasformato uno dei viali più famosi al mondo in una distesa di colori e allegria. Le famiglie, i gruppi di amici e i turisti hanno portato cibi e bevande, contribuendo a creare un’atmosfera unica di festa e condivisione.

Oltre a segnare un record per il numero di partecipanti, l’evento è stato un’occasione per promuovere la socialità in uno spazio urbano iconico, dimostrando come anche una grande città possa essere il palcoscenico ideale per iniziative collettive di questo genere. L’organizzazione ha curato ogni dettaglio, assicurando che l’evento si svolgesse in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Il picnic sugli Champs-Élysées è stato arricchito da performance musicali dal vivo e attività per bambini, rendendo l’evento accessibile e divertente per tutte le età. La partecipazione massiccia e l’entusiasmo dei presenti hanno confermato il successo dell’iniziativa, che ha saputo coniugare il piacere della buona tavola con il fascino di una location unica al mondo.

