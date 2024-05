Paura in California, squalo fa cadere surfista dalla tavola

MeteoWeb

L’accesso all’acqua è stato vietato in tutte le spiagge di San Clemente, California, a causa di uno “squalo aggressivo“. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, questa decisione è stata presa dopo che un surfista è caduto in acqua, quando uno squalo ha colpito la sua tavola. La balneazione è stata interdetta per 24 ore per monitorare ulteriori avvistamenti.

“Il surfista e un altro surfista erano seduti sulle loro tavole in attesa di un’onda quando hanno visto un oggetto grigio scuro avvicinarsi, che ha fatto cadere uno di loro dalla tavola,” ha raccontato un bagnino. I surfisti sono tornati a riva e hanno segnalato l’incidente, spingendo le autorità a chiudere l’accesso all’acqua per 24 ore. È piuttosto insolito che uno squalo si avvicini tanto a un surfista nella zona: la maggior parte degli avvistamenti di squali non comporta comportamenti aggressivi. Le spiagge della città di Orange County sono rimaste aperte, ma i visitatori non hanno potuto nuotare o tuffarsi tra le onde.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.