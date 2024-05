Petrolio, boom di scorte negli USA: crolla il prezzo

MeteoWeb

I prezzi del Petrolio sono scesi di oltre il 3% ai minimi da sette settimane, a causa di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio negli Stati Uniti, della prospettiva di un accordo per il cessate il fuoco in Medio Oriente e dell’affievolirsi delle speranze di un taglio dei tassi d’interesse statunitensi a breve termine che potrebbe stimolare la domanda di Petrolio. I futures del Brent, con consegna a luglio, sono scesi del 3,4%, rispetto alla chiusura di martedi’, per attestarsi a 83,44 dollari al barile. Si tratta di un calo di circa il 5% rispetto alla chiusura di ieri del contratto Brent di giugno. Il greggio statunitense Wti e’ sceso invece del 3,6%, attestandosi a 79,00 dollari al barile. Per entrambi i benchmark si tratta delle chiusure piu’ basse dal 12 marzo.

