Piano Mattei, accordo di cooperazione scientifica con l’Algeria

Promuovere la collaborazione scientifica e facilitare lo scambio di personale accademico e ricercatori, creare una rete di esperti in scienza e tecnologia e agevolare la condivisione e l’accesso alle infrastrutture di ricerca: sono gli obiettivi chiave del protocollo d’intesa firmato oggi ad Algeri. La firma è avvenuta tra il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e l’omologo algerino, il ministro dell’Istruzione superiore Kamel Baddari. La visita, spiega il Ministero, “è stata anche l’occasione per incontrare alcune aziende italiane attive in Algeria, come Eni, Bonifiche ferraresi e Leonardo, impegnate in progetti di alta formazione e ricerca“. L’accordo punta inoltre a “implementare i progetti congiunti tra gli istituti di istruzione superiore e di ricerca e le imprese nei settori della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico“. Un altro obiettivo è “l’imprenditorialità, le startup innovative e gli spin-off; promuovere la collaborazione congiunta in programmi multilaterali rilevanti“. Per il Ministro Bernini, “il piano Mattei è un progetto strategico del Governo dentro cui c’è un’idea di cooperazione e sviluppo per l’Africa. In questo quadro l’alta formazione è un pilastro della strategia. Puntiamo a formare classi dirigenti, fornendo ai giovani africani gli strumenti per partecipare attivamente al progresso e alla crescita dei loro Paesi. Con l’Algeria ci lega un rapporto storico e profondo che questo accordo rinnova e rafforza“.

