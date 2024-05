Piogge eccezionali in Cina, alluvione nel Guangxi Zhuang | VIDEO

MeteoWeb

Pesante alluvione in Cina a causa della forte pioggia che ha colpito la regione autonoma di Guangxi Zhuang. Da sabato a domenica mattina ora locale, le regioni settentrionali, centrali e costiere del Guangxi sono state colpite da precipitazioni torrenziali. Le città di Qinzhou, Fangchenggang e Nanning hanno dovuto affrontare piogge eccezionalmente abbondanti, con la città di Longmengang di Qinzhou che ha registrato un accumulo in 24 ore di 610,5 mm, un livello record per la città. Domenica alle 3 del mattino in città si è verificato un nubifragio con 189,6 mm in un’ora, un nuovo record di precipitazioni orarie nella regione.

Alle 3 del mattino, le precipitazioni a Nanning si sono avvicinate a quasi 200 mm. Attualmente, le squadre di risposta alle emergenze della città hanno dispiegato un totale di 625 persone per la prevenzione e il controllo delle inondazioni, insieme a 105 veicoli e 80 set di attrezzature di pompaggio.

