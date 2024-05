Forti piogge e grandinate in Armenia: imbiancata la capitale Erevan | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge e forti grandinate hanno colpito oggi Erevan, capitale dell’Armenia. La grandinata ha ricoperto le strade di bianco, depositando uno spesso strato di bianco e creando disagi nella circolazione, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il “Centro Idrometeorologia e Monitoraggio” aveva informato che nella maggior parte delle regioni sono previsti pioggia e tuoni in questi giorni. Il vento proviene da ovest: 10-20km/h, durante i temporali è prevista un’intensificazione del vento ad una velocità di 65-80km/h. La temperatura dell’aria non cambierà in modo significativo.

Forte grandinata ad Erevan, disagi sulle strade

