Piogge torrenziali in Brasile, 5 morti e 18 dispersi in Rio Grande do Sul | VIDEO

Cinque persone sono morte e 18 sono disperse in Brasile, a causa di piogge torrenziali hanno colpito lo Stato del Rio Grande do Sul: è quanto hanno riportato le autorità regionali. Il maltempo ha flagellato 77 località dello Stato, con quasi 100 persone costrette a lasciare le proprie case e altre 200 ospitate in rifugi.

Con il peggioramento delle condizioni meteo, è in atto una corsa contro il tempo per soccorrere le persone bloccate dalle acque di piena. “Nelle prossime ore, si prevede che il volume delle piogge rimarrà elevato. Tutti i fiumi monitorati sono oltre i loro limiti di allerta,” ha spiegato in una nota il governo del Rio Grande do Sul.

