Pisa è la RoboTown: capitale mondiale dei robot

Pisa torna RoboTown, la città dei robot, con la quarta edizione del Festival della Robotica in programma dal 24 al 26 maggio, con decine di eventi organizzati nelle varie location cittadine per portare in pubblico i sistemi robotici più innovativi. “In sintonIA con il futuro” è il claim dell’edizione 2024, che punta sull’attualità più stringente: l’intelligenza artificiale e i sistemi robotici. Uno scorcio di futuro a distanza ravvicinata che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.

Il Festival della Robotica

Il Festival della Robotica, organizzato dalla Fondazione Tech Care (promossa da Aou Pisa, Università di Pisa, Fondazione Arpa), ha il contributo di Giunta Regionale Toscana, Consiglio Regionale Toscano, Comune di Pisa, Toscana2050, Fondazione Pisa, Provincia di Pisa e il patrocinio di Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Cnr, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Fondazione Arpa, con il sostegno di aziende, enti, associazioni di categoria.

Secondo Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival, “la tre giorni pisana sarà densa di eventi e toccherà tutte le tematiche del Festival: per quanto i ricercatori pisani siano di assoluto primo piano internazionale, come dimostra il premio assegnato pochi giorni fa a Paolo Dario dalla prestigiosa associazione IEEE in Giappone, arricchiremo l’offerta rivolta a tutti i visitatori anche con la presenza di altri ospiti di fama e levatura internazionale“.

“Il tema della robotica – ha concluso il sindaco Michele Conti – è centrale in questa fase; spazia in ambiti diversi, dalla medicina all’agricoltura, dalla nautica all’archeologia ad altri settori nei quali si può utilizzare questo approccio scientifico e tecnologico: come istituzioni dobbiamo lavorare insieme per la prossima edizione per divulgare ancora di più le opportunità di questo settore e per far capire ancora di più quanto l’aspetto della robotica e dei suoi segmenti sia importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini“.

