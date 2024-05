Pitbull aggredisce bimba di 2 anni e zia nel Milanese: sono gravi

MeteoWeb

Un pitbull ha attaccato e gravemente ferito una bambina di 2 anni e mezzo mentre giocava con la sua sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Anche la zia, che ha cercato di difendere la bambina, è rimasta ferita. È quanto hanno reso noto i vigili del fuoco del comando di Milano, che sono intervenuti nell’appartamento in via Picardi dopo l’aggressione.

La bambina, gravemente ferita, è stata trasportata in codice rosso via elisoccorso a Bergamo. La zia, con ferite profonde, è stata portata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale di Sesto San Giovanni, l’Ats e il 118. Il pitbull è stato portato in canile “in attesa delle decisioni delle autorità competenti“.

