Polonia, il governo mobilita i militari: “azione ostile e cinetica in atto dalla Russia”

La Polonia sta rafforzando le misure di sicurezza intorno all’aeroporto di Rzeszów-Jasionka – il principale snodo di transito per gli aiuti esteri all’Ucraina – a causa di recenti casi di sabotaggio che le autorità civili e militari polacche ritengono siano stati compiuti per conto della Russia, riporta il Notes from Poland.

“Siamo di fronte a uno Stato straniero che sta conducendo un’azione ostile e – nel linguaggio militare – cinetica sul territorio polacco“, ha dichiarato a Bloomberg il ministro degli Interni Tomasz Siemoniak. “Non c’è mai stata una cosa del genere prima d’ora“.

