Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani domenica 19 maggio

Domenica 19 Maggio ad Arezzo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 58% e il 80%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C fino a salire gradualmente fino a raggiungere i +21°C nel corso della mattinata.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 98% con cielo coperto e la possibilità di precipitazioni leggere. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6-7km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 70-72% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai +22°C con un’umidità che potrebbe raggiungere l’83%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In serata, la situazione non migliorerà, con cielo coperto e piogge leggere che potrebbero persistere. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +16°C con un’umidità che potrebbe raggiungere il 93%.

In conclusione, per Domenica 19 Maggio ad Arezzo ci si aspetta una giornata instabile con piogge leggere e copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Arezzo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 0.6 NE max 1 Grecale 85 % 1013 hPa 4 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° prob. 3 % 4.1 ENE max 3.9 Grecale 85 % 1012 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 21 % 3.6 ESE max 4.5 Scirocco 73 % 1012 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 35 % 7.4 S max 6.7 Ostro 70 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.43 mm 5.9 SO max 6.9 Libeccio 67 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.49 mm 5.8 SSO max 4.9 Libeccio 74 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.19 mm 1.6 ONO max 2.2 Maestrale 89 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.14 mm 2 SE max 2.3 Scirocco 93 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:37

